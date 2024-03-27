Пэрис Хилтон сделала важное заявление о своих детях

Модель и актриса Пэрис Хилтон призналась, что боится, что ее дети будут зависимыми от социальных сетей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

43-летняя Пэрис Хилтон посетила ежегодное мероприятие A Day of Unreasonable Conversation в Лос-Анджелесе. На мероприятии модель заявила, что хочет, чтобы ее дети "выросли в добром мире". Знаменитость призналась, что для нее важно, чтобы сын Феникс и дочь Лондон проводили время за пределами социальных сетей.

"Я чувствую, что это (социальные сети) действительно очень многое забрало у детей. Они больше не выходят на улицу и не играют так много, потому что все очень заняты своими телефонами. Надеюсь, мои дети не будут так зависимы от социальных сетей, как я", - заявила Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Она сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон. Недавно поклонники начали переживать за развитие сына модели и предпринимателя.

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