Сыновья Леннона и Маккартни объединились в новой песне

Сын бывшего участника The Beatles Пола Маккартни Джеймс опубликовал в Instagram новый сингл "Primrose Hill", признавшись, что композиция создавалась в соавторстве с Шоном Оно Ленноном, наследником Джона Леннона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У моего сына вышла новая песня - зацените! И большая любовь к Шону Оно Леннону, который стал соавтором песни", - отреагировал на выход трека Пол в своих соцсетях.

Маккартни-младший признался, что идея композиции пришла к нему в детстве: он был ребенком, когда у него случилось видение "настоящей любви и спасительницы". Своей балладой, признался музыкант, он хочет вместе со слушателем найти того человека. Джеймс также опубликовал ролик, созданный его сестрой Мэри, в котором исполнитель танцует под новую песню на фоне звездного неба.

Джеймс Маккартни начал свою карьеру, еще будучи ребенком - он играл на гитаре и барабанах в альбомах своих родителей с 1997 года, а также не раз выступал на сцене с Полом. Шон Оно Леннон, в свою очередь, выпустил несколько сольных пластинок, а также выступал в такими группами, как Cibo Matto и the Ghost of a Saber Tooth Tiger. Вместе с басистом Primus Лесом Клейпулом он также создал проект The Claypool Lennon Delirium.

