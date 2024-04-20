Ума Турман и Джон Траволта воссоединились в день 30-летия «Криминального чтива»

Актеры Ума Турман, Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон встретились на красной ковровой дорожке фестиваля классического кино TCM 2024 в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этот день культовому фильму Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" исполнилось 30 лет. Турман, которая сыграла в картине жену босса мафии Мию Уоллес, пришла на мероприятие в облегающем джемпере, элегантном кардигане с металлическими пуговицами и в брюках свободного кроя. Джон Траволта, исполнивший роль наемника Винсента Веги, пришел в белой рубашке, джинсах и жакете.

Джексон выбрал для похода на светское мероприятие белую футболку с контрастным черным принтом, а также удлиненную рубашку с таким же рисунком по краю - он сыграл в "Криминальном чтиве" Джулса Уинфилда - напарника героя Траволты.

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