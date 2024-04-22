Как Виктория Бекхэм отпраздновала 50-летие

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала, как в кругу семьи отметила 50-й день рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, кадрами празднования знаменитость делится в своем Instagram.

"Не могу дождаться празднования с друзьями и семьей! Я так вас всех люблю", - написала именинница.

К Виктории присоединились ее муж Дэвид и все четверо их детей - Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Для празднования певица выбрала нежно-мятное полупрозрачное длинное платье.

Дэвид, Бруклин и Ромео позировали для фото в черных смокингах с бабочками. Тем временем Круз примерил светлый костюм, а Харпер продемонстрировала молочное атласное платье.

Жены первенца Дэвида и Виктории Николы Пельтц на семейных кадрах не было. Несмотря на это, к Виктории присоединились все участницы культовой группы Spice Girls - Джерри Халлиуэлл, Мелани Си, Мелани Браун и Эмма Бантон.

"Лучшая ночь в мире! С днем рождения меня! Я вас всех так люблю!" - написала многодетная мама.

Впоследствии муж именинницы вынес ее на спине из заведения, ведь 14 февраля 2024 года она сломала ногу во время занятия в спортзале.

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