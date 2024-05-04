Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разъехались по разным городам в «плохих отношениях»

У актера Бена Аффлека и его жены, певицы Дженнифер Лопес, испортились отношения после женитьбы. Об этом сообщает Life&Style, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники, близкие паре, рассказали изданию, что сейчас Бен Аффлек проводит большую часть времени на съемках сиквела "Бухгалтер" в Лос-Анджелесе, его жена осталась в Нью-Йорке.

"Это первый долгий период, который они провели отдельно за последнее время. И они справляются с этим по-разному. Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она этого не получает, и Бен начинает защищаться, становится угрюмым", - высказался инсайдер издания.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.

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