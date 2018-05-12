Михаил Решетников: «Считаю психоаналитическую конференцию в Баку историческим событием»

В Баку проходит второй день первой психоаналитической конференции с участием ведущих мировых экспертов в этой области.

Отметим, что данная конференция является первым в истории Азербайджана психоаналитически ориентированным мероприятием, и проводится по инициативе члена правления ЕКПП, национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова.

География докладчиков достаточно широка - Россия, Украина, Франция, Швеция. Тема конференции - "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод". В рамках конференции проводятся разные форматы выступлений - доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов.

Посетил конференцию и выступил с докладом на тему "Современный психоанализ: смена парадигмы" заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, профессор Михаил Решетников.

В беседе с нашим сайтом профессор Решетников сообщил, что тема конференции "Транскультуральные аспекты психоанализа" ставит очень сложный вопрос: "После Фрейда, на протяжении лет 60-ти считалось, что психоанализу должны обучать только те, кто учился у Фрейда. Когда мы впервые обратили на это внимание, оказалось что человек, который живет в другой культуре, религиозной, языковой, никогда не может понять полностью другого человека. Тогда мы начали говорить, что западноевропейский анализ пусть таким и остается, мы будем создавать транскультуральный анализ и лепить его под свою культуру. Азербайджан - светская страна и здесь возможно изучение данной темы. Мы говорим, что мы не будем обучать вас психоанализу, вы сами его изучите и создадите свой психоанализ. Это громадный шаг вперед и я считаю эту конференцию историческим событием".

Михаил Решетников также сообщил, что в последний раз был в Баку лет 25 назад, и сегодня город просто не узнать: "Я вчера специально поехал на рынок, вот он не изменился, а город - это просто Эмираты".

Ф. Агаларова