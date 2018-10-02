В Азербайджане микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Азербайджане в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем погибли четыре человека. Об этом говорится во вторник в сообщении Генеральной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На участке дороги Баку-Губа-государственная граница с Дагестаном, проходящей через территорию города Сумгайыт, 30 сентября в 07:30 микроавтобус марки Mercedes Benz 208 D с госномером 01-BP-806 , управляемый Ровшаном Гасановым, столкнулся с грузовым автомобилем марки Mersedes Benz 4140 с госномером 90-CT-969, управляемым Габилем Мамедовым. В результате столкновения от полученных травм скончались водитель микроавтобуса, пассажир этого микроавтобуса - неизвестная женщина в возрасте примерно 60-65 лет. Пассажиры Раиса Рзаева и Тамара Исмайлова скончались в больнице скорой медицинской помощи Сумгайыта.

Другие 13 пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в отделение реанимации больницы скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

По факту в отделе следствия и дознания по дорожно-транспортным происшествиям Главного управления следствия и дознания МВД было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Был проведен осмотр места происшествия и транспортных средств, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза и экспертиза дорожно-транспортных происшествий, взяты показания свидетелей и выполнены другие необходимые следственные действия.

В качестве подозреваемого задержан и привлечен к следствию Габиль Мамедов. В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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