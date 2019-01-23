Азербайджан введет льготы для работодателей
23 января 2019 14:50 224
В настоящее время в соответствии с законодательством и недавно принятой стратегической дорожной картой по развитию профессионального образования готовится механизм по стимулированию работодателей".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заведующий отделом Государственного агентства по профессиональному образованию Замин Бадирханов сказал на конференции на тему "Занятость молодежи: взгляд работодателей, вызовы и перспективы".
По его словам, этот механизм будет распространяться на работодателей, сотрудничающих с учреждениями профессионального обучения и профессиональной подготовки: "В зависимости от уровня сотрудничества для них предусматриваются определенные льготы".
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