В Азербайджане зарегистрировано более 150 рек, где произошли сели, 67 из них представляют наибольшую угрозу.

Об этом сказал Trend заведующий отделом экономики и политической географии Азербайджана Национальной академии наук, доктор наук по географии Нариман Пашаев, передает Day.Az.

По его словам, представляющие угрозу реки (Балакенчай, Катехчай, Талачай, Мухахчай, Гапычай, Курмукчай, Дашагылчай, Кишчай, Шинчай, Алиджанчай, Турюнчай, Тиканылычай, Агчай, Бумчай, Дамирапаранчай, Хамзаличай, Геокчай, Гирдиманчай, Агсучай, Пирсаат) расположены в Нагорном Ширване и в Губа-Хачмазском регионе (Гусарчай, Гуручай, Гудйалчай, Агчай, Гарачай, Чагачугчай, Велвелечай, Шабранчай, Девечичай, Гилгильчай, Атачай, Тугчай).

Двенадцать подобных рек находятся в Нахчыванской АР, шесть - в Гянджа-Газахском, четыре - Лачын-Келбеджарском, шесть - в Верхнем Карабахском, пять - в Лянкяран-Астаринском регионах, две реки - на Абшероне.

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