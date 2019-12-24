С 1 января 2020 года будет усилен надзор за сферами обязательного страхования недвижимости, защиты детей от информации, причиняющей вред, и над физическими лицами, оказывающими услуги клиентам.

Как передает Day.Az, с 1 января вступит в силу ряд штрафов.

С 1 января 2020 года за нарушение законопорядка о защите детей от информации, причиняющей вред, будет введен штраф от 500 манатов до 1000 манатов для физических лиц, от 1500 манатов до 2000 манатов - для чиновников, от 3000 манатов до 4000 манатов - для юридических лиц.

С 1 января 2020 года начнется обязательное страхование недвижимости. Страховке будут подлежать только зарегистрированные дома и объекты. Незастраховавших свои дома и объекты ждет штраф в размере 30 манатов. Со дня штрафа в течение 20 дней должен быть заключен договор о страховании, иначе повторный штраф.

С 1 января 2020 года работники, выступающие на мероприятиях в качестве ведущего, музыканта, танцора и т.д., а также фотографы, видеографы и официанты должны будут получить справку об уплате упрощенного налога. В случае деятельности без данной справки грозит штраф в размере 2000 манатов в первый раз, 4000 манатов - во второй, 6000 манатов - за три и более раза.