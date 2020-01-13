https://news.day.az/society/1193565.html Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане
Стала известна дата начала зимних каникул в школах Азербайджана.
Как передает Day.Az, согласно "Образцовому уставу" общеобразовательных школ, зимние каникулы охватят период с 27 по 31 января.
1-го февраля начнется второе полугодие, которое завершится 14 июня.
Отметим, что так же предусмотрены дополнительные весенние каникулы для начальных классов, которые приходятся на 1-5 мая.
Напомним, что в средних школах Азербайджана занятия начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.
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