Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане

Стала известна дата начала зимних каникул в школах Азербайджана.

Как передает Day.Az, согласно "Образцовому уставу" общеобразовательных школ, зимние каникулы охватят период с 27 по 31 января.

1-го февраля начнется второе полугодие, которое завершится 14 июня.

Отметим, что так же предусмотрены дополнительные весенние каникулы для начальных классов, которые приходятся на 1-5 мая.

Напомним, что в средних школах Азербайджана занятия начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.