Безработные в Азербайджане получат единовременную выплату за апрель в течение недели

Всем безработным гражданам Азербайджана с правом получения единовременной выплаты в размере 190 манатов в апреле, при условии прохождения регистрации до конца этого месяца она будет начислена.

Об этом сказал завотделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для получения этих средств гражданин должен зарегистрироваться как безработный.

Гусейнов добавил, что даже если гражданин зарегистрировался как безработный в последний день апреля, и ему будет предоставлено право получения этой выплаты, она будет осуществлена за апрель: "Срок карантина продлен до 4 мая. Поэтому граждане могут продолжать обращаться для получения выплаты. Вне зависимости, в какой день гражданин был зарегистрирован, он полностью сможет получить единовременную выплату за апрель. Выдача единовременной выплаты всем гражданам, прошедшим регистрацию, и получившим право на получение пособия, завершится до начала мая".

Напомним, что лицам, зарегистрированным как безработные в Плане мероприятий, утвержденном Кабмином Азербайджана, в апреле-мае предусмотрена выдача единовременной выплаты в размере месячного прожиточного минимума в размере 190 манатов.

Единовременная выплата не выдается лицам, зарегистрированным как безработные, но получающим адресную социальную помощь, пенсию, стипендию, пособие и пр.

Единовременная выплата, наряду с безработными, зарегистрированными в Центрах занятости, касается и лиц, получивших этот статус, и обратившихся в период применения карантинного режима.