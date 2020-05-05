Стало известно, когда откроется первая платная автомагистраль Азербайджан- госграница с Россией

Первая платная дорога в Азербайджане будет сдана в эксплуатацию до конца мая текущего года и будет альтернативой части автомагистрали Баку- госграница с Россией.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, до конца мая 2020 года предполагается сдать в эксплуатацию 100-километровый участок первой платной автодороги, которая пролегает параллельно части автомобильной магистрали Баку-госграница с РФ (вдоль побережья Каспийского моря), начиная с 45-го километра автотрассы (от поселка Зейналабдина Тагиева). Новое шоссе станет первой платной автомобильной дорогой в Азербайджане.

"Оставшийся участок платной дороги, протяженностью 57 километров, планируется сдать в эксплуатацию до конца второй половины 2021 года", - добавил Анар Наджафли.

Также он отметил, что в практике Азербайджана платных дорог еще не было, поэтому первое время предлагается бесплатная эксплуатация данной автодороги. В дальнейшем будут установлены на протяжении всего участка (157 километров) пункты оплаты проезда.

"С экономической точки зрения, данный участок облегчит пассажирские и грузоперевозки, в том числе транзитные, также поспособствует упрощению транспортных перевозок, так как свяжет границу РФ не только с Баку, но и с транспортным коридором "Север-ЮГ", - подытожил Анар Наджафли.

Напомним, что проект платной дороги был разработан еще в 2018 году в соответствии с указом Президента Азербайджана. Работы по строительству этой дороги ведутся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, которое также является ответственным за его исполнение.