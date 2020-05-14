Опубликованы правила работы кафе и ресторанов в Азербайджане
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана разработало правила, основанные на "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в предприятиях общественного питания".
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, следуя этим правилам, мы можем защитить себя и других от инфекции COVID-19.
Согласно этим правилам:
-Во время приготовления пищи должна соблюдаться температура приготовления, следует избегать употребления недоготовленной пищи;
- Предприятие должно быть обеспечено одноразовыми салфетками;
- Регулярная дезинфекция должна проводиться на кухне, в комнатах для персонала, туалетах и служебных помещениях;
- В залах расстояние между посетителями, сидящими за одним столом должно быть не менее 1 метра, а расстояние между столами - не менее 2 метров.
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