Опубликованы правила работы кафе и ресторанов в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана разработало правила, основанные на "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в предприятиях общественного питания".

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, следуя этим правилам, мы можем защитить себя и других от инфекции COVID-19.

Согласно этим правилам:

-Во время приготовления пищи должна соблюдаться температура приготовления, следует избегать употребления недоготовленной пищи;

- Предприятие должно быть обеспечено одноразовыми салфетками;

- Регулярная дезинфекция должна проводиться на кухне, в комнатах для персонала, туалетах и ​​служебных помещениях;

- В залах расстояние между посетителями, сидящими за одним столом должно быть не менее 1 метра, а расстояние между столами - не менее 2 метров.