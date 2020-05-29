https://news.day.az/society/1239478.html Ибрагим Мамедов: Организация свадеб видится проблематичным
Ибрагим Мамедов: Организация свадеб видится проблематичным
"По мере возрастания свободы и послабления количество заразившихся увеличивается. На этом фоне возобновление деятельности дворцов торжества и организация свадеб видится проблематичным".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
"Все зависит от количества инфицированных и социальной ответственности. Возможно, если бы количество заражений не увеличилось, можно было бы пойти на более широкие послабления", - сказал он.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре