Билеты на рейс Будапешт-Баку поступили в продажу

Венгерская авиакомпания Wizzair анонсировала рейсы из Баку.

Как сообщает Day.Az, билеты уже поступили в продажу на сайте компании.

Первый рейс запланирован на 19 июня. Затем предлагаются билеты на 22, 26 и 29 июня. Цена билетов на первый рейс начинается от 100 евро. Однако на 29 июня пассажиры могут приобрести билеты за 50 евро.

Напомним, что Венгрия открывает свои границы для Азербайджана с 15 июня.

Первый рейс из Будапешта в Баку запланирован на 18 июня. Цена билетов на этот рейс начинается от 120 евро. Цена билетов на рейсы 21, 25 и 28 июня можно приобрести за 100 евро.