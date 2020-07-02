https://news.day.az/society/1250012.html В Баку на две недели останавливается метро - ОФИЦИАЛЬНО
- с 00.00 4 июля до 06.00 6 июля
В Баку на две недели останавливается метро - ОФИЦИАЛЬНО
В Баку на две недели останавливается метро.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабмине в рамках продления и расширения особого карантинного редима в Баку и других районах страны.
Отмечается, что с 00.00 4 июля до 06.00 20 июля бакинское метро приостановит работу.
Кроме того, во всех городах и районах страны, где вводится особый карантинный режим, весь общественный транспорт не будет работать на выходных, а именно:
- с 00.00 4 июля до 06.00 6 июля
- с 00.00 11 июля до 06.00 13 июля
- с 00.00 18 июля до 06.00 20 июля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре