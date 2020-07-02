В Баку на две недели останавливается метро.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабмине в рамках продления и расширения особого карантинного редима в Баку и других районах страны.

Отмечается, что с 00.00 4 июля до 06.00 20 июля бакинское метро приостановит работу.

Кроме того, во всех городах и районах страны, где вводится особый карантинный режим, весь общественный транспорт не будет работать на выходных, а именно:

- с 00.00 4 июля до 06.00 6 июля

- с 00.00 11 июля до 06.00 13 июля

- с 00.00 18 июля до 06.00 20 июля.