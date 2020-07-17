Бакинское метро не будет работать еще 2 недели

Работа бакинского метрополитена в связи с продлением особого карантина приостановлена еще на 2 недели.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно информации, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой до 06:00 5 августа 2020 года будет действовать особый карантиннный режим. В связи с этим в вышеперечисленных городах и районах в выходные дни общественный транспорт, в числе которых и метро, работать не будет: