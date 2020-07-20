Открытие пляжей до 5 августа не планируется

"Естественно, мы понимаем недовольство населения в связи с запретом на посещение пляжей. Но увы, пока мы не готовы к открытию пляжей".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, открытие пляжей чревато серьезными последствиями:

"Мы боимся, что открытие пляжей приведет к потере того прогресса, что у нас уже достигнут в борьбе с пандемией.

Здесь три риска - во-первых, соблюдение дистанции между людьми. Второй - объекты общепита и магазины на пляжах. Третий - в прибрежные районы будет стекаться население со всех районов Баку. До 5 августа открытие пляжей не планируется".