Можно ли будет разделить 3-часовое СМС-разрешение?

"Технически сейчас это невозможно. Мы не будем этого делать".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, отвечая на вопрос о возможности разделения 3-часового разрешения.

"Основная цель - предотвратить число заражений, а для этого люди должны по минимуму выходить из дома. Поэтому было бы неправильно разделять на части 3-часовое разрешение. Мы не планируем этого".