Бахрам Багирзаде вылечился от коронавируса

21 июля заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде сдал ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции, результат оказался отрицательным. Отметим, что до этого результаты всех сданных им тестов были положительными.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя.

Несмотря на отрицательный тест, состояние Бахрама Багирзаде по-прежнему остается тяжелым и не позволяет выписать его домой или перевести в другую больницу (не пандемическую - ред.), уточнили в медучреждении.

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде заразился коронавирусом. В связи с резким ухудшением состояния 13 июня он был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя и подключен к аппарату ЭКМО.