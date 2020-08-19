https://news.day.az/society/1263612.html Азербайджанские врачи и медработники получат надбавки к зарплате еще за 2 месяца - из-за пандемии
Азербайджанские врачи и медработники получат надбавки к зарплате еще за 2 месяца - из-за пандемии
Внесены изменения в постановление Кабинета министров "Об определении временной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, срок выплаты временных надбавок медицинским работникам продлен до 1 октября.
Отметим, данный срок был установлен до 1 июля 2020 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре