Азербайджанские врачи и медработники получат надбавки к зарплате еще за 2 месяца

Внесены изменения в постановление Кабинета министров "Об определении временной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, срок выплаты временных надбавок медицинским работникам продлен до 1 октября.

Отметим, данный срок был установлен до 1 июля 2020 года.