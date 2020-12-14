Невероятные красоты освобожденного Суговушана

Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана.

На видео, снятом посредством дрона, показаны все красоты этих мест.

Day.Az представляет данные кадры: