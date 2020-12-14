https://news.day.az/society/1298305.html Невероятные красоты освобожденного Суговушана - СЮЖЕТ ЕВРОНЬЮС - ВИДЕО
Невероятные красоты освобожденного Суговушана - СЮЖЕТ ЕВРОНЬЮС - ВИДЕО
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана.
На видео, снятом посредством дрона, показаны все красоты этих мест.
Day.Az представляет данные кадры:
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