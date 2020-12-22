Отбив армянскую атаку, мы разнесли "линию обороны Оганяна"

На территории Физулинского района мы в короткие сроки разнесли армянские бункеры, которые располагались на "линии обороны Оганяна".

Об этом во вторник сообщил Trend офицер армии Азербайджана, майор Эльчин Шабанов.

Награждённый по распоряжению Президента Ильхама Алиева медалью "Отважный боец" офицер получил ранения в боях за освобождение Физули.

"После освобождения Зангилана, Джебраила и Губадлы мы отправились в сторону Физули. Противник постоянно вел артобстрел. В ответ наши подразделения перешли в контратаку. Мы атаковали Физули в трех направлениях, продвигаясь лесами по тропинкам. Поскольку армяне прятались в бункерах, они не думали, что мы сможем прорвать их оборону. Нам встречались бетонные тоннели, в одном из которых было 18 комнат со всеми условиями. По мере нашего приближения артобстрел прекратился, мы перешли в атаку, закидав тоннели ручными гранатами. Мы знали наверняка, что у противника есть убитые и раненые. Затем к нам поступили данные о наличии скрытого выхода из тоннеля, через который армяне уходят. Немедленно отдельная группа перекрыла его. Армяне там понесли большие потери, среди нас два бойца пали шехидами, 18 человек было ранено. Немедленно эвакуировав раненых, мы вошли в тоннель. Там уже не было живых, все были уничтожены. После полного занятия позиции во время моего рапорта вышестоящему командованию, услышал сзади выстрел, в меня выстрелили из снайперской винтовки. Я обернулся и прозвучал второй выстрел. По счастливой случайности вторая пуля попала в бронежилет, наши солдаты немедленно выявили точку, откуда велся огонь. Оказывается, трое армянских солдат, выбежав из тоннеля, спрятались там. Мы ликвидировали и их", - добавил Эльчин Шабанов.

Он говорит, что разница между армянскими и азербайджанскими военнослужащими была несоразмерно велика.

"Если среди армян кого-то убивали, остальные сразу бросали позиции и обращались в бегство. Но когда Азербайджанский солдат видел товарища, павшего шехидом, злость переполняла его, им двигало чувство мести за боевого товарища. Невозможно описать словами героизм, проявленный азербайджанским солдатом во время 44-дневной войны. Надо это видеть. В глазах солдат не было страха, причина нашей победы заключалась в этом. Даже самый молодой боец среди нас обладал неукротимым боевым духом. Солдаты просто шли вперед, они не знали, что такое отступление. Уничтожив армян и установив контроль над тоннелем, мы покинули его и передислоцировались. Отправляясь в бой, каждый брал с собой медицинские принадлежности для оказания первой медпомощи. И мне была оказана такая помощь.

Пришлось ждать вечера, наступления сумерек, чтобы отправить раненых в больницу. Из-за ранения у меня постепенно усиливались боли, от потери большого количества крови в глазах меркло, но солдаты помогли мне, и после наступления ночи мы прибыли в больницу. Теперь мне лучше, чувствую себя нормально. После лечения я продолжу свою службу", - сказал Эльчин Шабанов.

Раненый офицер говорит, что теперь его боевые товарищи находятся в Шуше.

"После моего ранения мои товарищи продолжили сражаться. Теперь уже все хорошо, азербайджанская армия контролирует свои территории", - добавил Шабанов.