https://news.day.az/society/1347494.html В Азербайджане с сегодняшнего дня можно не носить маски на улице
В Азербайджане с сегодняшнего дня можно не носить маски на улице
В Азербайджане с 31 мая разрешено не носить маски на открытом воздухе.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров.
Постановление вступает в силу с 06:00 31 мая 2021 года.
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