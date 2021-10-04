В пригороде Баку организован новый автобусный маршрут

В целях совершенствования пассажирских перевозок в поселках Пирекюшкюль, "Ени Гесебе", Мушвигабад и "28 мая" организован новый регулярный межпоселковый маршрут № 115.

Как сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве, начальным пунктом маршрута, который заработает с пятого октября 2021 года, будет мост в поселке Сулутепе (шоссе Баку-Шамахы), а конечным - поселок Пирекюшкюль (шоссе Баку-Шамахы), передает Day.Az.