В Баку сильный ветер опрокинул грузовик
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В Баку ветер опрокинул грузовой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в Сабаильском районе столицы перед "зданием журналистов".

Грузовой автомобиль (90- JP-231) под воздействием сильного ветра опрокинулся на легковой автомобиль.