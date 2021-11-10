https://news.day.az/society/1402046.html В Баку сильный ветер опрокинул грузовик - ФОТО - ВИДЕО
В Баку сильный ветер опрокинул грузовик - ФОТО - ВИДЕО
В Баку ветер опрокинул грузовой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в Сабаильском районе столицы перед "зданием журналистов".
Грузовой автомобиль (90- JP-231) под воздействием сильного ветра опрокинулся на легковой автомобиль.
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