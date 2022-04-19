Новшество от "Азеригаз"

Производственное объединение "Азеригаз" дало старт внедрению еще одного новшества.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", раньше абоненты, посетив сайт www.azeriqaz.az, видели задолженность за потребленный природный газ только в виде уведомления. Используя новое приложение, абоненты смогут получить необходимую информацию без звонка в колл-центр 104/185. Для этого необходимо посетить сайт www.azeriqaz.az и перейти в раздел "borcunu/limitini öyrən", после чего необходимо ввести код абонента или номер счетчика, и кликнуть на "borcunu öyrən".

После входа на эту страницу абонент может ознакомиться с датой последнего платежа, окончательной суммой платежа, информацией о тарифах на использование природного газа, о том, по какому лимитному тарифу абонент использовал природный газ в течение текущего года и т.д.