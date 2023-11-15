Чтобы быть готовыми к вызовам изменения климата, которые испытает мир, гидрометеорологические службы тюркских стран должны дополнять друг друга инновационными технологиями и действовать в рамках взаимного сотрудничества.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время своего выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира.

Министр отметил, что вопросы окружающей среды, особенно такие факторы, как вода, погода, климат, не знают границ.

"Как и в различных регионах Северного полушария, тюркские страны особо подвержены стихийным бедствиям, включая экстремальные погодные и климатические явления. Чтобы максимально смягчить последствия, важно создать эффективные скоординированные механизмы готовности и реагирования в соответствии с инициативой Всемирной метеорологической организации "Раннее предупреждение для всех". Наша страна готова внести свой вклад в региональное сотрудничество в этой деятельности и делиться на единой платформе информацией, полученной из современных систем наблюдения, внедренных в нашей стране", - добавил министр.

Отметим, что в Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира.

В форуме принимают участие министры по окружающей среде и изменению климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения относительно экстремальных погодных условий.

Напомним, что I Метеорологический форум тюркского мира прошел 19 февраля 2021 года в Анкаре.