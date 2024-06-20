Минобороны ФРГ хочет заказать более ста танков Leopard-2A8

Министерство обороны ФРГ планирует заказать 105 танков Leopard-2A8 у концерна KNDS на сумму €2,93 млрд. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на секретный документ с соответствующим предложением, направленный в бюджетный комитет Бундестага, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комитет должен одобрить этот запрос министерства, чтобы заказ мог быть размещен. По данным издания, он рассмотрит этот вопрос до ухода депутатов на летние каникулы, то есть не позднее 5 июля. В случае одобрения танки поступят на вооружение Бундесвера до 2030 года.

Из документа следует, что танки будут предназначены в том числе для укомплектования бригады Бундесвера в Литве. Поскольку эта бригада выступает как "один из первых элементов передовой обороны альянса НАТО", то ей требуется "самое лучшее из доступных и единообразное укомплектование", говорится в нем. Остальные танки будут размещены в Германии в рамках модернизации Бундесвера.

Издание считает вероятным одобрение запроса министерства обороны депутатами, поскольку еще в прошлом году Бундесвер заключил рамочное соглашение с KNDS на поставку 123 танков того же типа, но пока заказал лишь 18 машин, чтобы компенсировать передачу менее современных версий Leopard Украине. В армии заявляют, что им нужны еще минимум 50 новых танков.

Танки для бригады в Литве будут поставлены до 2028 года, речь идет о 35 машинах, остальные 70 передадут в войска к 2030 году. При этом в секретном документе Минобороны оценивают риск того, что поставщик не выполнит контракт в срок, как "средний, до высокого". Сейчас Бундесвер располагает 310 танками Leopard разных типов. Таким образом, их общее число по завершении поставок вырастет на треть, если к тому моменту не будут списаны или переданы другим странам старые машины.

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