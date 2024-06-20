Хотим мира, но готовы к войне: ответ на провокации против Азербайджана будет разгромным

Автор: Акпер Гасанов

"Армения закупила 36 пушек CAESAR у Франции, которая должна поставить их в течение последующих 15 месяцев", - утверждает заместитель директора французского журнала Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон, который всегда поддерживал Армению и всегда же озвучивал ложь про Азербайджан. Казалось бы, в Армении по этоу поводу должен царить повсеместный восторг. Но, в реальности, все далеко не так.

"Армения закупила у Франции 36 самоходных артиллерийских установок "CAESAR", что вызвало большой переполох в Азербайджане и большую радость в Армении. Эксперты хвалят гаубицы, они дальнобойные, имеют гибкую систему управления огнем, точные и так далее. Но их них эксперты говорят, что подписание контракта - одно дело, а поставка оружия в Армению - другое", об этом пишет газета "Грапарак".

Издание отрезвляюще добавляет, что помимо самих САУ "CAESAR", должен быть личный состав, способный применять артиллерийские средства, нужно интегрировать их в свою систему. "На каждое артиллерийское устройство необходимо не менее 2000-3000 снарядов, а по стандартам НАТО - 6000 снарядов. Иными словами, если при наличии 30 пушек должно быть 180 000 снарядов", - отмечает издание. И это правда.

Мы же прекрасно помним, что украинская сторона активно жаловалась на "снарядный голод" в войне с Россией. Да, официальный Киев ранее заявлял, что из-за дефицита снарядов большую часть задач артиллерии должны взять на себя дроны. Президент Украины Володимир Зеленский даже объявил о создании отдельного рода войск - беспилотной авиации. Так в Украине пытались и пытаются нивелировать все еще имеющийся недостаток снарядов.

Да, европейская оборонная промышленность пока не в состоянии удовлетворить столь высокий спрос. Поэтому Чехия и другие европейские страны, что называется по сусекам собирают все возможное для помощи Украине. Соответственно, снаряды для Армении для САУ "CAESAR" будет найти далеко не так легко, как это представляется многим в Ереване. Где как-то быстро забыли о том, что в Армении нет полноценной оборонной промышленности и эта страна всегда зависела, зависит и будет зависеть от поставок всего извне.

А это - рискованное дело. И не только потому, что власть в стране, с которой заключен военный контракт, может поменяться. И не потому, что эта страна вдруг заявит, что ей самой не хватает того, что предполагалось продать Армении. Тут есть и сложности логистического характера. Оружие до Армении может просто не дойти из-за позиции третьих стран, через территорию которых его планируют доставлять.

Азербайджан себя, в этом смысле, серьезно обезопасил, создав Министерство оборонной промышленности. Эффективность его работы подтвердила и 44-дневная война. И сейчас отечественный ВПК активно работает над выпуском 155-миллиметровых снарядов, отвечающих стандартам НАТО. В целом же, отечественный ВПК вышел на очень серьезные объемы производства многого из того, что необходимо для ведения новой войны с Арменией.

Да, есть все основания полагать, что Франция активно готовит Армению именно к новой войне. Которая, как уже констатируют армянские же военные эксперты, будет иметь для РА поистине разрушительные последствия. Так, военный эксперт Ваан Амбарцумян утверждает, что Азербайджан закупил новейшее оружие и военную технику у 18 стран мира, включая Южную Корею.

В частности, он утверждает, что Азербайджан купил AT-1K Raybolt - южнокорейский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения, разработанный компанией LIG Nex1. Использует принцип "выстрелил и забыл", используя инфракрасную головку самонаведения, и имеет тандемную боеголовку для поражения динамической защиты. Raybolt имеет режимы атаки сверху и лобовой атаки. Это первая ПТРК, разработанная Южной Кореей и запущенная в серийное производство в июне 2017 года.

Производитель позиционирует Raybolt как конкурента и равного американскому FGM-148 Javelin и израильскому Spike-MR. Да, Азербайджан никогда официально не подтверждал и не опровергал покупку этого южнокорейского ПТРК. Но тут нужно констатировать, что наша страна в целом и обоснованно держит в тайне многое из того, что покупает и производит. Но в целом можно сказать, что в нашей стране всегда придерживались известного принципа: "Хочешь мира- готовься к войне". Он доказывает свою правоту и сейчас, когда под прикрытием разговоров о готовности к миру, Армения и ее покровители готовятся к войне. О том, какими будут ее итоги, уже криком кричат те самые армянские военные эксперты, которые предрекали фиаско РА в 44-дневной войне.