В ряде районов Азербайджана будет ветрено

21-22 июня в ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода, сообщает Day.Az.

По словам официального представителя Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнары Аббасовой, в Баку и на Абшеронском полуострове, Шамахинском, Сиязанском, Алтыагаджском, Хызинском, Шабранском, Хачмазском, Сальянском, Имишлинском, Сабирабадском, Ордубадском, Джульфинском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Ширванском, Саатлинском, Шекинском, Балакенском, Гахском, Огузском, Загатальском, Товузском, Самухском, Агстафинском, Шамкирском, Газахском, Гедабейском, Дашкесанском районах скорость ветра составит 13,9 - 20,7 м/с, что соответствует "желтому" предупреждению.

"Скорость ветра в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агдеринском, Гёйчайском, Евлахском, Зардабском, Агджабединском, Бейлаганском, Геранбойском, Нафталанском, Гёйгёльском, Мингячевирском, Гобустанском районах, Гяндже составит 20,8 - 28,4 м/с, что соответствует "оранжевому" предупреждению. В Агдашском и Уджарском районах скорость ветра достигнет 30 м/с, что соответствует "красному" предупреждению", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!