Подписано распоряжение Кабмина Азербайджана об обеспечении исполнения закона в связи с запрещенными к обороту веществами

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения закона "О внесении изменений в "Перечень запрещенных, ограниченных и контролируемых наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров, для ввоза, вывоза, транзитной перевозки и производства которых на территории Азербайджанской Республики необходима лицензия".

Как сообщает Day.Az, согласно документу, министерство юстиции по согласованию с министерством здравоохранения, министерством внутренних дел, Государственным таможенным комитетом, Государственной пограничной службой и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), определяемыми в процессе исполнения, в течение двух месяцев должно представить в Кабинет министров предложения по приведению нормативных правовых актов Кабинета министров в соответствие с указанным законом.

Центральные органы исполнительной власти не позднее трех месяцев, в целях обеспечения исполнения закона, в пределах своих полномочий должны принять меры, вытекающие из их нормотворческих обязанностей, представить в министерство юстиции свои нормативные правовые акты или информацию об отсутствии у них предложений, а в случае запроса о состоянии исполнения, проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерство юстиции должно обеспечить приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом и уведомить об этом Кабинет министров в четырехмесячный срок.

Исполнение данного распоряжения возложено на отдел права и законодательства Аппарата Кабинета министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.