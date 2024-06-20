Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии - ФОТО
Продолжается официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Сербию.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Генерал-полковник К.Велиев вместе с возглавляемой им делегацией посетил компанию "Югоимпорт СДПР".
После ознакомления с продукцией компании начальник Генерального штаба прибыл на завод боевых систем.
Азербайджанской делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности завода.
Затем был посещен военный городок "Растко Неманич" и бригада специальных операций. Здесь начальнику Генерального штаба азербайджанской армии были представлены образцы вооружения и техники.
В заключение генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за выполняемыми действиями по боевой подготовке.
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