Керим Велиев посетил завод боевых систем в Сербии

Продолжается официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Сербию.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев вместе с возглавляемой им делегацией посетил компанию "Югоимпорт СДПР".

После ознакомления с продукцией компании начальник Генерального штаба прибыл на завод боевых систем.

Азербайджанской делегации была представлена подробная информация об основных направлениях деятельности завода.

Затем был посещен военный городок "Растко Неманич" и бригада специальных операций. Здесь начальнику Генерального штаба азербайджанской армии были представлены образцы вооружения и техники.

В заключение генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за выполняемыми действиями по боевой подготовке.

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