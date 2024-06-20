Международный страховой форум в Баку

Сегодня в Баку стартовал "Азербайджанский международный страховой форум 2024".

Как сообщили в четверг Day.Az в Ассоциации страховщиков Азербайджана, на "Азербайджанском международном страховом форуме 2024", организованном при стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Бюро обязательного страхования, Ассоциации страховщиков Азербайджана и международной компании "Xprimm", запланированы вступительные речи председателя ЦБА Талеха Кязимова, министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова, председателя Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева и других официальных государственных лиц.

В рамках двухдневного форума пройдут панельные дискуссии по темам, актуальным для местных и мировых страховых рынков, таким как страхование автотранспортных средств и медицинское страхование, а также роль страхования в управлении климатическими рисками.

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