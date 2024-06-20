Второй день заседания высокого уровня "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" в Баку

Проходит второй день заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви под названием "Дорога к COP29: устойчивое и устойчивое будущее".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, члены центра активно работают в поддержку успешного проведения COP29 и вклада Азербайджана в борьбу с последствиями изменения климата.

Члены центра проводят встречи с руководителями многих учреждений ООН в связи с COP29, выступают на международных мероприятиях и, работая с канцелярией генерального секретаря ООН, ведут переговоры о поднятии вопроса COP29 на "Саммите будущего".

На мероприятии обсуждаются такие темы, как митигация и адаптация, финансирование, изменение климата и его влияние на биоразнообразие, водную и продовольственную безопасность, текущее состояние продовольственного и сельскохозяйственного секторов, а также роль науки, технологий и инноваций.

В рамках мероприятия обсуждения будут продолжены в Зангиланском районе.

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