АЖД будет работать в усиленном режиме - График
В праздничные дни все структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.
Как сообщили Day.Az в АЖД, с учетом возросшего пассажиропотока на 20-26 марта запланированы вечерние и утренние рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку, а также ежедневные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.
Расписание скоростного пассажирского поезда с сидячими вагонами по маршруту Баку-Агстафа-Баку следующее:
19 марта
Отправка из Баку в Агстафу - 07:00, обратно - 15:00
20 и 21 марта
Отправка из Баку в Агстафу - 09:15, обратно - 18:00
22 марта
Отправка из Баку в Агстафу - 23:55
23 марта
Отправка из Агстафы в Баку - 15:00
Также 20, 24, 25 и 26 марта 2024 года на указанной линии будут выполняться дополнительные рейсы современными пассажирскими поездами Stadler. Скоростные пассажирские поезда будут отправляться из Баку в 07:50, а из Агстафы - в 16:45.
В праздничные дни поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать каждый день. Отправка из Баку в Габалу запланирована на 07:30, из Габалы в Баку - на 19:00. С 20 по 26 марта на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии поезда будут курсировать по графику нерабочих дней.
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