АЖД будет работать в усиленном режиме

В праздничные дни все структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в АЖД, с учетом возросшего пассажиропотока на 20-26 марта запланированы вечерние и утренние рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку, а также ежедневные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Расписание скоростного пассажирского поезда с сидячими вагонами по маршруту Баку-Агстафа-Баку следующее:

19 марта

Отправка из Баку в Агстафу - 07:00, обратно - 15:00

20 и 21 марта

Отправка из Баку в Агстафу - 09:15, обратно - 18:00

22 марта

Отправка из Баку в Агстафу - 23:55

23 марта

Отправка из Агстафы в Баку - 15:00

Также 20, 24, 25 и 26 марта 2024 года на указанной линии будут выполняться дополнительные рейсы современными пассажирскими поездами Stadler. Скоростные пассажирские поезда будут отправляться из Баку в 07:50, а из Агстафы - в 16:45.

В праздничные дни поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать каждый день. Отправка из Баку в Габалу запланирована на 07:30, из Габалы в Баку - на 19:00. С 20 по 26 марта на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии поезда будут курсировать по графику нерабочих дней.

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