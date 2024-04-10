https://news.day.az/society/1651049.html Как долго продержится туманная погода?
Как долго продержится туманная погода?
В Азербайджане наблюдаются туманная погода.
Как сообщила Day.Az директор Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове - в поселках Маштага, Бина, Нефт Дашлары (Нефтяные камни), Пираллахи, на острове Чилов, а также в Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Гахе, Балакене, Шеки, Грызе, Евлахе, Гёйчае, Лерике, видимость ограничена до 50-200 метров.
К вечеру ожидается смена юго-восточного ветра на северо-западный, что приведет к рассеиванию тумана.
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