Как долго продержится туманная погода?

В Азербайджане наблюдаются туманная погода.

Как сообщила Day.Az директор Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова, туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове - в поселках Маштага, Бина, Нефт Дашлары (Нефтяные камни), Пираллахи, на острове Чилов, а также в Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Гахе, Балакене, Шеки, Грызе, Евлахе, Гёйчае, Лерике, видимость ограничена до 50-200 метров.

К вечеру ожидается смена юго-восточного ветра на северо-западный, что приведет к рассеиванию тумана.

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