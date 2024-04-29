В Азербайджане температура воздуха превышает норму

В последние дни в Азербайджане на фоне слабого юго-восточного ветра в результате влияния горячей воздушной массы с юга зарегистрирован высокий температурный режим.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Глава Службы отметил, что наблюдаемая температура воздуха превышает климатическую норму.

"В течение апреля температура была на 12 градусов выше климатической нормы. Максимальная месячная температура 27 апреля достигала 30 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, в регионах - 32 градуса", - отметил он.

По словам Н.Махмудова, жаркая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 2 мая, а максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 25-30 градусов, а в некоторых регионах - 27-32 градуса.

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