Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин и село Забух

30 апреля очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Лачин, а также в село Забух Лачинского района.

Как сообщает во вторник Day.Az, на этом этапе в город Лачин вернулась еще 21 семья - 65 человек, а в село Забух - 4 человека.

В город Лачин переехали 12 семей (37 человек) из Баку, 2 семьи (7 человек) из Агджабеди, 2 семьи (6 человек) из Бейлягана, 2 семьи (5 человек) из Кюрдамира, 2 семьи (3 человека) из Абшеронского района и 1 семья (7 человек) из Сумгайыта, а в село Забух - 1 человек из Баку и 1 семья (3 человека) из Барды.

Семьи, вернувшиеся в Лачин, были встречены с большим энтузиазмом.

Таким образом, в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 493 семей (1838 человек), а в селе Забух - 217 семей (823 человека).

Созданы все условия для размещения переселенных семей в домах, где они некогда жили и которые после освобождения земель от оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

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