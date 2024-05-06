Сотрудники СГБ Азербайджана совершили восхождение на «Пик Гейдара»

Группа сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в связи со 101-й годовщиной рождения общенационального лидера Гейдара Алиева совершила восхождение на "Пик Гейдара", расположенный на высоте 3751 метр над уровнем моря в массиве Гызыл Гая Башдагского хребта Большого Кавказа.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ, они водрузили на пике Гейдара государственный флаг Азербайджана и развернули плакат с названием и эмблемой СГБ.

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