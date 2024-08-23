Смертельное ДТП в Загатале - ФОТО
В Загатале столкнулись два легковых автомобиля, есть погибшие. По сообщению северо-западного бюро АПА, ДТП произошло вечером в 18:30 на 122-м километре магистрали Евлах-Загатала-Грузия, у села Мухах Загатальского района. Столкнулись BMW и Opel, которым управляла жительница села Алиабад указанного района, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
После аварии автомобиль марки Opel потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.
Пассажиры автомобиля марки Opel супружеская чета, проживающие в поселке Алиабад, погибли на месте от полученных травм.
Сообщается, что водитель автомобиля марки Opel и еще два человека, находившиеся в машине, получили травмы.
Согласно полученной информации, лица, находившиеся в автомобиле марки Opel, направлялись в гости в село Мухах.
Тела переданы в Загатальский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для выяснения точной причины смерти людей, погибших в результате аварии.
В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших.
По данному факту проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре