Смертельное ДТП в Загатале

В Загатале столкнулись два легковых автомобиля, есть погибшие. По сообщению северо-западного бюро АПА, ДТП произошло вечером в 18:30 на 122-м километре магистрали Евлах-Загатала-Грузия, у села Мухах Загатальского района. Столкнулись BMW и Opel, которым управляла жительница села Алиабад указанного района, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

После аварии автомобиль марки Opel потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

Пассажиры автомобиля марки Opel супружеская чета, проживающие в поселке Алиабад, погибли на месте от полученных травм.

Сообщается, что водитель автомобиля марки Opel и еще два человека, находившиеся в машине, получили травмы.

Согласно полученной информации, лица, находившиеся в автомобиле марки Opel, направлялись в гости в село Мухах.

Тела переданы в Загатальский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для выяснения точной причины смерти людей, погибших в результате аварии.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших.

По данному факту проводится расследование.