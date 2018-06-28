Серена Уильямс не прошла допинг-тест в США
28 июня 2018 20:27 262
Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации Deadspin, причиной отказа послужил конфликт, который возник у Уильямс с допинг-офицером. Американка обратилась к руководителю Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону с жалобой на предвзятое отношения инспектора.
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