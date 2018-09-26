На проходящем в Баку чемпионате мира в борьбу вступили дзюдоисты-тяжеловесы

Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо на татами выйдут еще двое азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в шестой день чемпионата будут состязаться мужчины в весовой категории свыше 100 кг, а женщины - в весовой категории свыше 78 кг. На соревновании нашу страну представляют Ушанги Кокаури и Ирина Киндзерска. У.Кокаури в первой схватке встретится с белорусом Владиславом Циарпицки, а И.Киндзерска - с представительницей Литвы Сандрой Жаблонските.

Напомним, что на чемпионате, который продлится до 27 сентября, борьбу ведут примерно 800 дзюдоистов из 125 стран.

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