На проходящем в Баку чемпионате мира в борьбу вступили дзюдоисты-тяжеловесы
26 сентября 2018 11:53 180
Сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо на татами выйдут еще двое азербайджанских спортсменов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в шестой день чемпионата будут состязаться мужчины в весовой категории свыше 100 кг, а женщины - в весовой категории свыше 78 кг. На соревновании нашу страну представляют Ушанги Кокаури и Ирина Киндзерска. У.Кокаури в первой схватке встретится с белорусом Владиславом Циарпицки, а И.Киндзерска - с представительницей Литвы Сандрой Жаблонските.
Напомним, что на чемпионате, который продлится до 27 сентября, борьбу ведут примерно 800 дзюдоистов из 125 стран.
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