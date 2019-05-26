Двадцать две азербайджанские девочки выведут 29 мая футболистов "Челси" и "Арсенала" на поле Олимпийского стадиона в Баку перед началом финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте союза. Такое событие пройдет впервые в истории финалов Евролиги.

Эту возможность девушкам, отобранным Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), подарит FedEx Express - официальный партнер Лиги Европы УЕФА.

"Футбол предлагает множество возможностей в плане социальной интеграции и благополучия. Как мальчикам, так и девочкам", - заявил генеральный секретарь АФФА и член правления Детского фонда УЕФА Эльхан Мамедов.

"Игра в футбол помогает многим девочкам, участвующим в наших программах, ломать барьеры благодаря ускоренной интеграции и равенства. Выход на поле перед финалом Лиги Европы УЕФА за руку с футболистами сделает их видными на международном уровне. Уверен, чувство гордости будет прямо-таки витать в воздухе", - добавил Мамедов.

АФФА работает над развитием женского футбола в Азербайджане.

Руководство азербайджанского футбола в последние годы проделало большую работу, направленную на вовлечение в футбол все большего числа девушек.

В настоящий момент АФФА сотрудничает с 35 школами, в которых трижды в неделю проводятся специальные занятия. Департамент массового футбола ассоциации также запустил несколько целевых программ, в том числе и для девушек. В них задействованы наставники клубов женской футбольной лиги Азербайджана.

"Мы тесно работаем с Детским фондом УЕФА и намерены сделать наше сотрудничество долгосрочным, что максимально повысит возможности юношей и девушек добиться чего-то значимого посредством футбола", - заявила вице-президент FedEx Express Europe по маркетинговым операциям Бренда Макуильямс-Пентек. - Будучи спонсорами Лиги Европы УЕФА, мы рады тому, что продолжим поддерживать работу фонда и АФФА, помогая женскому футболу в Баку".

Став спонсором Лиги Европы в 2015 году, FedEx Express начал тесно сотрудничать с Детским фондом УЕФА, чтобы дать местным детям возможность выводить игроков на поле в городах, где проходит финал.

"Вместе с FedEx Express мы реализовали несколько проектов, которые - под эгидой защиты прав детей - используют футбол в качестве мощного инструмента для улучшения их жизни", - сказал генеральный секретарь Детского фонда УЕФА Урс Клузер.

"Предоставляя места для сопровождения футболистов таким организациям, как АФФА, мы предлагаем им платформу для достижения существенного прогресса, которого они добиваются, привлекая к футболу молодых девушек в Азербайджане", - добавил Клузер.