https://news.day.az/sport/1215002.html Футболист забил гол и поклонился пустым трибунам - ВИДЕО
Футболист забил гол и поклонился пустым трибунам - ВИДЕО
Английский нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр отметился забитым мячом в матче чемпионата Австралии с "Вестерн Сидней Уондерс". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
33-летний форвард добил мяч в ворота соперника после атаки. После забитого гола Ле Фондр подбежал к пустым трибунам и поклонился.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Матчи чемпионата Австралии проходят без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
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