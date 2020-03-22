Футболист забил гол и поклонился пустым трибунам

Английский нападающий "Сиднея" Адам Ле Фондр отметился забитым мячом в матче чемпионата Австралии с "Вестерн Сидней Уондерс". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний форвард добил мяч в ворота соперника после атаки. После забитого гола Ле Фондр подбежал к пустым трибунам и поклонился.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Матчи чемпионата Австралии проходят без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.