Новый Хабиб объявил о возвращении в MMA

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев объявил о возвращении к профессиональным выступлениям. Об этом он написал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний боец чеченского происхождения по прозвищу Новый Хабиб написал, что готов снова разбивать соперников. Чимаев разместил обработанное фото с ружьем.

Чимаев известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Швед должен был подраться с Леоном Эдвардсом еще в декабре 2020-го. Однако сперва схватка сорвалась из-за проблем Эдвардса со здоровьем. В январе Чимаев снялся с поединка из-за коронавируса. Из-за проблем со здоровьем после перенесенной болезни спортсмен объявил об уходе из спорта. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже обратился к бойцу и убедил последнего возобновить выступления.

На счету шведского бойца девять побед в девяти поединках. Чимаеву удалось установить рекорд UFC: он одержал три победы за 66 дней.