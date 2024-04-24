Счастлива находиться в числе спортсменов, завоевавших лицензию на Олимпийские игры

Счастлива, что я в числе спортсменов, завоевавших лицензию на Олимпийские игры 2024 года.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте - гимнастка Сельджан Махсудова, в ходе совместной пресс-конференции Национального Олимпийского комитета Азербайджана и Visa.

"Мой тренер всегда психологически поддерживал меня на пути к Олимпийским играм. Первым, кто меня поздравил с завоеванием лицензии был именно он. Когда все узнали, что я завоевала путевку на Олимпийские игры, мой телефон не умолкал, товарищи по команде, члены семьи - все звонили, поздравляли, многие знакомые писали в социальных сетях. Счастлива, что я в числе спортсменов, завоевавших лицензию. Чтобы добиться своей цели, я усиленно тренировалась и продолжаю тренироваться. Думаю, я достойно представлю нашу страну на Олимпийских играх. Конечно, то, что я завоевала лицензию, и то что она историческая [первая лицензия, завоеванная в прыжках на батуте в истории азербайджанской гимнастики], придает мне особую мотивацию", - отметила она.

Напомним, что в прошлом году член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала лицензию на Олимпийские игры 2024 года.

Говоря о поддержке Visa азербайджанских спортсменов, Сельджан Махсудова выразила признательность компании.

"В повседневной жизни многие пользуются картой Visa, есть даже те, кто не берет с собой наличные деньги, везде расплачиваясь картой. И я преимущественно использую карту. Visa поддерживает спортсменов, и я благодарю компанию за это", - добавила гимнастка.

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