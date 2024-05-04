Серебряная медалистка Кубка Европы в Баку о формате кросс-баттлов

Проведение кросс-баттлов - отличная идея.

Об этом в субботу сказала Trend серебряная медалистка кросс-баттлов Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Италии София Раффаэли, передает Day.Az.

"Мне понравился такой формат, каждый раз было интересно, кто же из гимнасток пройдет дальше. Я с удовольствием еще раз приму участие в соревнованиях по таким правилам", - отметила Раффаэли.

Итальянская спортсменка призналась, что с большой радостью вновь приедет в столицу Азербайджана на соревнования.

"Очень понравился город Баку, находиться здесь приятно, с огромным удовольствием вновь приеду сюда на соревнования", - добавила грация.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!