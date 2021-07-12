Стала известна самая популярная экскурсия у российских туристов в Турции

Российские туристы начали занимать первые места на необычных экскурсиях в Турции - именно возврат российских туристов в эту страну с 22 июня содействовал восстановлению программ рафтинга и каноэ в каньоне Манавгат Бешконак Кёпрюлю. Как сообщили турецкие СМИ, из-за ограничений на поездки в связи с пандемическими мерами 2020 года, 41 оператору рафтинга "пришлось очень тяжело" из-за отсутствия туристов из Германии, а также Скандинавии и Центральной Европы, которые ранее занимали первые места в этом виде отдыха. Из 630 000 туристов, приехавших на сплав по каньону Кёпрюлю в 2019 году, было потеряно две трети, теперь же восстановлению этих экскурсий содействовали русские и украинские туристы, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Рефик Армаган, президент кооператива водных видов спорта Бешконак Кёпрюлю, отметил, что с прибытием российских, польских и украинских туристов в каньон и стабильного турпотока с 1 июля 2021 года начался сезон рафтинга и водных видов спорта на каноэ. Он напомнил, что данный каньон с 17-километровым водным маршрутом "является самым естественным районом для рафтинга и гребли на каноэ в Европе". Причем специализирующаяся на рафтинге 41 турфирма даёт работу 4 тысячам человек.

"В нашем регионе рафтингом и водными видами спорта занимаются уже 30 лет. За 30-летний период мы столкнулись с самой большой проблемой в период пандемии 2020 года. Мы потеряли 100 процентов туристов из Германии, Центральной и Северной Европы. И только туристы из России, а также Польши, Украины, Беларуси и стран Балтии в прошлом году стали для рафтеров "палочкой-выручалочкой". При этом после 20 июля у нас мало надежд на немецких туристов", - добавил он. Зато для российских туристов экскурсия в виде сплава по этому каньону становится мега-популярной.